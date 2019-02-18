На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, четыре раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

В среду истребитель "Су-27" летел в Калининградскую область без транспондера, не поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами, не предоставлял летный план.

В пятницу истребители НАТО перехватили и опознали транспортный самолет "Ан-72", летевший в Калининградскую область в континентальную часть России с выключенным транспондером. Он поддерживал связь с центром управления полетами, следовал летному плану. Истребители НАТО прекратили сопровождение, когда экипаж борта включил транспондер.

Также в пятницу, был опознан еще один транспортный самолет "Ан-26", он летел в Калининград с выключенным транспондером, но поддерживал связь с диспетчерами, у него не было летного плана.

В субботу истребители НАТО также опознали транспортный самолет "Ан-26". Он летел из Калининграда с выключенным транспондером, поддерживал связь с диспетчерами, следовал летному плану.

Затем самолет развернулся и вернулся в Калининградскую область. Истребители НАТО, еще находившиеся в воздухе, опознали и истребитель "Су-27", следовавший в Калининградскую область. Самолет следовал с выключенным транспондером, не поддерживал связь с центром управления полетами, у него не было летного плана.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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