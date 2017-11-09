"Там также откроется рождественский городок, а в теплое время года могут разместиться деятели народного искусства, торгующие янтарем, различными сувенирами", – сказал мэр Курорта Шарунас Вайткус.

Проект реконструкции оценили в 730 000 евро.

Новый автовокзал в Паланге был открыт три года назад.