На месте старого автовокзала палангские власти намерены оборудовать каток с искусственным льдом под открытым небом, пишет издание Lietuvos žinios.
© Vida Press

"Там также откроется рождественский городок, а в теплое время года могут разместиться деятели народного искусства, торгующие янтарем, различными сувенирами", – сказал мэр Курорта Шарунас Вайткус.

Проект реконструкции оценили в 730 000 евро.

Новый автовокзал в Паланге был открыт три года назад.

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