"Там также откроется рождественский городок, а в теплое время года могут разместиться деятели народного искусства, торгующие янтарем, различными сувенирами", – сказал мэр Курорта Шарунас Вайткус.
Проект реконструкции оценили в 730 000 евро.
Новый автовокзал в Паланге был открыт три года назад.
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