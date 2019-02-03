На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр

Вильнюсское городское самоуправление подготовило проект договора с Вильнюсским университетом, по которому центр стоимостью 3,95 млн евро должен быть оборудован на месте теперешнего планетария Вильнюсского университета на проспекте Конституциёс.

Если городской совет одобрит договор, Вильнюсский университет планирует объявить конкурс на проектирование центра. Если процедуры не затянутся, строительные работы должны начаться летом следующего года.

"В центре планируется оборудовать 8 лабораторий направления STEAM, в каждой из которых будет по 15 рабочих места для учащихся. В помещениях появятся лаборатории природоведения, химии, физики и астрофизики, световых технологий, визуального программирования, мобильных технологий и роботики, цифрового производства и инженерии", – в комментарии BNS указал руководитель по связям отдела по связям с общественностью вильнюсского университета Эрвинас Спудис.

В проекте договора предусмотрено, что в центре будет происходить совершенствование компетенции учащихся и консультирование, формальная и неформальная воспитательная работа, будут работать кружки учащихся, лагеря, будет проходить их подготовка к экзаменам и олимпиадам.

Также здесь будут происходить учебные исследования на актуальные темы в области Просвещения, а также мероприятия по популяризации науки, и олимпиады.

Центр STEAM планируется принять более чем 1400 педагогов и около 9000 учащихся в год. До 15 групп учащихся с учителем смогут посещать его 2 раза в год время уроков и по 3 часа участвовать в занятиях.

По словам Э. Спудиса, здание теперешнего планетария Вильнюсского университета разрушать не собираются. При его реконструкции будет существенно изменена планировка помещений, оборудованы новые окна, выполнены отделочные работы, приведён в порядок фасад здания. Также планируется оборудовать небольшую надстройку, поднять перекрытие, обновить инженерные сети.

"Для исполнения других функций будут оборудованы учебные помещения исследовательской деятельности, кабинеты сотрудников центра и администрации, общественное пространство и кафе", – заявляет представитель Вильнюсского университета.

Вильнюсский университет и самоуправление собираются выделить на проект по 300000 евро, большая часть средств будет выделена из фондов Европейского союза.