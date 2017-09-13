А что об этом думают пенсионеры? На самом ли деле это солидная надбавка к пенсии, как говорят чиновники?

Дануте:

"Это небольшая сумма. Я проработала 38 лет на одном рабочем месте, на больничные не ходила, а моя пенсия 240 евро – это уже повышенная. До этого была 218 евро. Летом продаю, что выращиваю в огороде, а так, надо очень экономить. 240 евро – и заплатить за все, и поесть, и лекарства нужно покупать. Во сейчас – лекарство для глаз стоит 25 евро", - рассказала женщина. По ее словам, пенсия должна быть хотя бы 300 евро, но Дануте этого хватило бы, поскольку она привыкла к небольшим доходам. Услышав вопрос, разве ей не хочется сходить на культурное мероприятие или отправиться в путешествие, женщина даже испугалась.

"Ой, о каких поездках может идти речь! Чтобы путешествовать, не знаю, какой должна быть пенсия..." – сказала собеседница.

Эляна:

"13 евро – это в среднем. Тем, кто получает немного, достаточно и 10 евро сверху или даже меньше. Я скептически отношусь к этому повышению... Нужна какая-то другая система. Не все мы можем быть министрами, депутатами. Но ведь без уборщицы или дворника тоже не обойтись. Они ведь тоже люди, им тоже надо жить.

У меня небольшая пенсия, но я работаю, у меня есть огород. Я думаю, что для нормальной жизни, пенсия должна быть 500 евро. Нужно думать о том, что пожилым людям нужны лекарства, а они стоят дорого", - сказала она.

Кристина:

"Мало. Пожилые люди болеют. не выписывают по 15 рецептов. Еще раньше часть компенсировали, сейчас большую часть не компенсируют. Приходится платить всю цену, а они дорогие. Дорогие – а что делать?

Моя пенсия 248 евро – летом как-то подрабатываю, у меня сад, я приторговываю. А зимой тяжело. Конечно, мы с мужем как-то крутимся.

Государство приучило всех жить на пособия, никто не хочет работать. Налогов не платят, хотя налоги – отдельная тема. Даже те, кто работает, выкручиваются и не платят налоги... Я думаю, средняя пенсия должна быть 500, тогда пенсионеры смогут жить спокойно", - сказала она.

Гедре:

"Это немного. Нужно покупать лекарства, чтобы ходить, но никто их не компенсирует. Ампула стоит 300 евро, а пенсию получаешь 200 евро, так как это понимать? Как жить? У меня 26 лет инвалидность. Так эти несколько евро не чувствуются. Тем более, что пенсии небольшие, а лекарства перестали компенсировать. Когда поднимут на 30 евро, так что, мы упаковку лучших лекарств купим?

Я думаю, пенсия должна быть не меньше 350 евро. Ведь в Литве все платно, а пенсии низкие, за границей столько всего даром дают, а пенсии там наполовину больше", - сказала она.

Янина:

"Я хорошо оцениваю повышение пенсии. Все хорошо, нам денег хватает. Моя пенсия 240 евро, и достаточно! Мы с мужем живем вдвоем, оба пенсионеры.

Литовцы, знаете, очень вредные люди, им всегда всего мало. А мы живем, и платим за все, и еду покупаем, и лекарства, и на бензин хватает.

Мы умеем экономить, у на сесть сад, ставим консервы. После повышения точно хватит денег. Конечно, если хочешь ходить на разные мероприятия, может, хотелось бы, чтобы пенсия была больше. Но мы никуда не ездим, только дача – дом, так нам пенсии хватает, еще и откладываем, и не плачем", - сказала женщина.