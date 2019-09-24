На площади с понедельника начали установку двух сегментов монумента в их натуральную величину – это необходимо, чтобы люди в реальности ощутили насколько будущий монумент вольется в окружающее пространство.
Эти плиты будут символическим пространством сопротивления – лес и элементы стволов деревьев, на которых появятся псевдонимы борцов за свободу. Макет будет установлен в той части, где появится "Холм свободы". Участок ограничат веревочными перемычками, чтобы жители могли вообразить размеры мемориала.
Был разработан специальный сайт этого мемориала, его посетители могут увидеть, каким будет завершенный проект.
Проект Лабашаускаса два года назад победил в конкурсе, организованном Минкультом и Центром современного искусства, однако оставшиеся на втором месте авторы проекта "Погоня" все еще судятся из-за такого результата.
Суд еще не принял окончательное решение по этому делу, однако на минувшей неделе отклонил просьбу истца запретить установку макета на Лукишкской площади. Дискуссии о приведении площади в порядок ведутся с момента восстановления независимости.
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