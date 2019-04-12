В последние недели жители делятся в социальных сетях фотографиями маленьких тюленей на литовском побережье. Литовский морской музей сообщает, что в нем сейчас уже есть 8 малышей и информирует жителей, что делать, если найдете малыша у моря.
Ruoniukai pajūryje
© DELFI montažas

Весной у работников Морского музея самая страда. В марте начинается миграция детенышей тюленей, поэтому отставших животных можно увидеть на побережье.

За 1,5 недели в этом году в музей доставили 8 малышей. За ними наблюдают специалисты. Правда, не все детеныши здоровы. Некоторые из них сильно истощены, поэтому специалисты помогают им восстановить силы, прежде чем вернуться в море.

Ruoniukai pajūryje
Ruoniukai pajūryje
© Facebook

Информацию о малышах на литовском взморье в социальных сетях распространяют и жители. Музей просит людей соблюдать необходимые правила.

Специалисты говорят, что если детеныш подпускает к себе людей, значит он сильно ослабел.

Что делать?
• Не загоняйте малыша обратно в море.
• Не кормите его.
• Не трогайте его.
• Защитите малыша от собак и любопытных людей. Пусть малыш отдохнет.

Если вы нашли детеныша тюленя на побережье от Смильтине до Гируляй, то информируйте об этом ПУ Būk mano draugas. Номер телефона (круглосуточно) +370 646 21322. Если детеныша нашли на участке от Смильтине до Ниды и в сторону российской границы и от Гируляй до Швянтои, нужно звонить в Дом опеки животных Клайпедского региона: 8 687 36 888.

Если вы обнаружили тюленя, пожалуйста, сообщите об этом и в Морской музей по номеру +370 698 37299 или эл. почте a.grusas@muziejus.lt. Укажите место, размер животного, опишите его поведение.

О мертвых тюленях на участке от Смильтине до Гирюляй просьба информировать по телефонам, +370 646 21322; +370 698 37299, а на участках от Смильтине в сторону Ниды и от Гируляй до Швянтои по номеру 8 687 36 888.

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