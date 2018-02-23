По словам клайпедчанина Ринатаса, около Крижкальниса по дороге на взморье вечером пошел сильный снег, поднялся ветер, поэтому условия на дорогах сложные.
В самой Клайпеде ветер не был сильным, однако водители соблюдают осторожность, поскольку такие условия для них необычны.
Из-за сильного снега под горками сложно приходится водителям тягачей. О ДТП не сообщают, но местные жители предупреждают друг друга о проблемах на ул. Лепу.
Много снега выпало и в Ниде. Поэтому условия на дорогах в Ниде сложные. Видимость очень плохая.
По данным синоптиков, в ночь на 24 февраля выпадет еще больше снега, особенно на западе страны. Ветер усилится до 15 м/с. Температура ночью будет 11–16, местами на востоке до 19–21 градуса.
В субботу днем без осадков, температура 6–11 градусов.
25 февраля осадков также не прогнозируют. Температура ночью будет 15–20, местами до 25 градусов, днем 7–12, местами до 15 градусов.
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