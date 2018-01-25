После решения литовского правительства ограничить программное обеспечение российской компании Kaspersky Lab один конкурент компании ощущает повышенную заинтересованность в своей продукции, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

"С начала 2018 года мы заметили, что именно владельцы информационных источников стали активнее интересоваться кибербезопасностью. В ближайшее время тенденция должна усиливаться, так как организациям, управляющим критической информационной инфраструктурой, необходимо реализовать изменения до конца марта, а другим предприятиям – в сроки, установленные Национальным центром кибербезопасности", - утверждал инженер по созданию программного обеспечения ESET Рамунас Любертас.

В конце прошлого года правительство обнаружило, что из-за программного обеспечения Kaspersky Lab возникает потенциальная угроза безопасности страны. Правительство США подозревает, что Kaspersky Lab сотрудничает со спецслужбами России.

В сентябре должностные лица страны приказали агентствам США воздержаться от использования продуктов данной компании. Компания обжаловала данное решение.

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