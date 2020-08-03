Представитель банка Swedbank Лина Жемайтите-Киркман рассказала о результатах опроса.

"Мы провели опрос, спрашивали у жителей о двух вещах – какой возраст благоприятен при поиске работы, а какой - нет. Положительно оценивали возраст 26-35 лет, этот период указывали представители всех возрастных групп. Значит, люди считают, что это "золотой возраст". Причины ясны – уже есть опыт, но человек еще молод, решителен, умеет пользоваться технологиями", – сказала она.

"Мы просто хотели проверить действующие стереотипы. Большая часть общества - 63%, подтвердила, что именно этот возраст "золотой". Интересно, что так думают и 70% руководителей, – это люди, принимающие решения, при выборе работников. Тогда мы поинтересовались, когда начинается время, в которое трудоустроиться уже непросто, ответ удивил. Указали диапазон от 40 до 50 с чем-то лет", – прибавила она.

Представитель портала CV Online Рита Каравайтене сказала, что поиск работы зависит от нескольких важных факторов.

"Мы часто спрашиваем людей, которые ищут работу, как они оценивают свои возможности трудоустройства. Мы выяснили, что люди лет 35 начинают оценивать свои возможности как непростые. А с 45 - как очень сложную и почти невозможную задачу. Значит, те, кто ищет работу, подтверждают эту позицию. Например, молодой человек обычно ищет работу около месяца, человек старшего возраста, особенно в регионе, до полугода.

Конечно, продолжительность поиска зависит от разных факторов. Например, от пола. Женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, особенно, если у них есть дети, которые могут болеть... Также много зависит от региона, от сферы. Если молодой человек ищет работу в сфере ИТ, у него есть высшее, то ему найти работу легче чем человеку в сфере культуры", – сказала собеседница.

На вопрос, кто должен приспосабливаться, Жемайтите-Киркман ответила - обе стороны.

"Когда мы спрашиваем, что мешает устроиться на работу людям старшего возраста, большинство отвечает – отрицательное отношение. Меньше людей сказали, что мешают устаревшие знания, некоторые сказали, что у людей старшего возраста может быть меньше мотивации учиться чему-то новому.

Сейчас, неважно сколько тебе лет, учиться надо в любом возрасте, поскольку все очень быстро меняется. Все определяет желание учиться. Если человек старшего возраста не против учиться новому от более молодого коллеги, то все будет в порядке", – сказала Жемайтите-Киркман.“