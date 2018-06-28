На литовском Празднике песни прозвучит тысяча музыкальных произведений

"Вильнюс очень сильно изменится. Увидите, сколько приедет со всего мира, со всей Литвы. Улицы будут полны шума, красок и мероприятий, которые будут продолжаться целую неделю", - сказал организатор праздника Саулюс Ляуса.

Праздник начнется в субботу в Каунасской песенной долине. Прочие мероприятия до 6 июля состоятся в Вильнюсе.

В целом состоится 15 мероприятий, будет исполнена тысяча музыкальных произведений.

Самым старшим исполнителем на празднике будет 102 летний гусляр из Австралии Стасис Эймутис.

"Ему больше лет, чем восстановленному Литовскому государству, (…) а самым молодым участникам праздника едва исполнилось четыре года", - сказала министр культуры Лиана Руоките-Йонссон.

Многие из мероприятий будут бесплатными.