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В эти выходные в Паланге проходит "Праздник корюшки", а в месте с ним - целый ряд мероприятий. Состоялось и традиционное купание в ледяных водах Балтийского моря.
Ruonių maudynės
Ruonių maudynės
© Aldas Ten/F360 nuotr.

На такое способны немногие. Однако для собравшихся моржей - это нормальное явление. Они радовались возможности искупаться в море.

ru.DELFI.lt
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