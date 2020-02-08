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В эти выходные в Паланге проходит "Праздник корюшки", а в месте с ним - целый ряд мероприятий. Состоялось и традиционное купание в ледяных водах Балтийского моря.
На такое способны немногие. Однако для собравшихся моржей - это нормальное явление. Они радовались возможности искупаться в море.
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