На платформе Booking в эти выходные свободны всего 4 места для двоих человек, цены колеблются от 250 до 721 евро.
В Паланге есть 3 места на двоих человек по цене от 365 до 432 евро.
В Ниде есть лишь два места на 4 человек. Цена на выходные – 1200 евро. В другие дни две ночи в Ниде обойдутся двоим отдыхающим в 200 евро.
Директор Клайпедского туристического центра Ромена Савицкене сказала DELFI, что свободных мест практически нет. Их еще можно найти разве что в кемпинге или в частном секторе.
"Мы сейчас ничем не можем помочь приезжающим и звонящим. Разве что иногда кто-то отказывается от номера или не приезжает. Может, еще есть в частном секторе. Одни недавно приходили, сказали, что нашли что-то через Airbnb, но по сути в Клайпеде все занято. Вчера в Нерингу стояла очередь машин. Паланга, насколько мне известно, тоже занята. И конечно, дело тут не только в празднике, но и в хороших прогнозах на выходные.
В частном секторе, в кемпинге в палатке точно можно найти место. Однако наш регион довольно комфортабельный, в 25 км есть Кретинга, рядом - Шилуте, на автомобиле можно поселиться и там, но и без автомобиля сообщение отличное. Я думаю, что найдут место, но не так легко, как месяц назад.
Я думаю, будет молодежь, которая будет ночевать в спальных мешках в дюнах, и такое бывает. Будут те, кто до утра будет в городе, кто навестит друзей и родственников", – сказала DELFI Савицкене.
Она надеется, что удастся избежать заторов. Кроме того, Праздник моря будет проходить не в одном месте, а во всем Старом городе.
Директор Нидского туристического центра Эдита Лубицкайте сказала, что лето - пиковый период, поэтому в выходные всегда сложно с арендой жилья. Она также заметила, что в такое время стоит обращаться в частный сектор.
Главба Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что на самом деле мест для ночлега в Паланге осталось мало. Однако она рекомендует не зацикливаться только на Booking. "По данным, которые были вчера, были места в Швянтои. На самом деле Праздник моря в Клайпеде привлекает много людей, погода хорошая, лето в разгаре. Поэтому и ситуация такая.
Booking - это не все. Люди еще могут искать жилье: пусть звонят в гостиницы, в туристический центр. На деле все проще, даже те, кто приезжает, находят место и в гостинице, и в частном секторе", – сказала Валайтене.
Она прибавила, что некоторые ищут информацию и в социальных сетях. А цены на Booking в последнюю минуту бывают выше по разным причинам.
"Если продают последний номер, спрос большой, в очереди сотни, почему бы не поднять цену. Это естественно. Может быть и ошибка. Если есть какие-то сомнения, стоит звонить напрямую", – советует Валайтене.
По ее словам, в выходные отдыхающих всегда бывает больше, но в августе количество людей увеличивается и в рабочие дни.
Жителей одного из подъездов разваливающегося дома в Каунасе выселили до ликвидации аварии
Больше суток назад в Каунасе из многоквартирного дома...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (2)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...
Вице-министр рассказал, что поможет победить нищету в Литве: уплаченные налоги, профсоюзы и инвестиции (11)
После того, как Департамент статистики Литвы сообщил,...
Экономист назвал настоящую причину нищеты в Литве (31)
В Литве за чертой бедности в прошлом году в Литве жили...
Экономист Swedbank: рассказы о росте нищеты в Литве - россказни (28)
Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что...
TOP новостей
На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (75)
Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (2)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...
Вице-министр рассказал, что поможет победить нищету в Литве: уплаченные налоги, профсоюзы и инвестиции (11)
После того, как Департамент статистики Литвы сообщил,...
Экономист назвал настоящую причину нищеты в Литве (31)
В Литве за чертой бедности в прошлом году в Литве жили...
Экономист Swedbank: рассказы о росте нищеты в Литве - россказни (28)
Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что...