Представитель ЛДАД Викторас Лапинас сказал Delfi, что некоторые водители уже могли заметить, что на дорогах Литвы устанавливают посты контроля скорости.

Точные места, где радары появятся в первую очередь, он не называл, но акцентировал, что это будут населенные пункты, в которых из-за превышения скорости случается немало ДТП, а также там, где больше всего участников движения страдает из-за превышения скорости: речь идет о велосипедистах и пешеходах, а также о местах, расположенных рядом со школами.

Правда, пока, сказал собеседник, еще нет действующих радаров моментального действия – пока их устанавливают. По словам Лапинаса, уже установлены столбы, на которых установят радары.

"ЛДАД сообщит, когда они начнут действовать. В соответствии с договором, это должно произойти до лета 2021 года", – заметил он.

Лапин сказал, что новые радары мгновенного действия будут современнее прежних, они будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения ПДД.

Например, будут фиксировать техосмотр, наличие страховки, уплату налога за дороги.

Кроме того, на литовских дорогах расширяют сеть радаров, фиксирующих среднюю скорость.

Сейчас в Литве такие радары установлены на 25-ти участках, сейчас их устанавливают на 50-ти участках.

Сообщалось, что начата закупка еще 112 таких радаров, которые установят в 2021 году. По словам Лапинаса, когда завершат все работы, в Литве такие радары охватят 800 км дорог.