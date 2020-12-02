На Лепкальнисе уже готовят лыжные трассы: если не будет разрешения на работу, грозит банкротство

В социальной сети Facebook появились снимки с Лепкальниса, где во всю производят искусственный снег.

Бельскус сказал, что они пока не знают, смогут ли работать, но не делать снег при такой погоде для них - слишком большая роскошь.

"Мы готовы к работе, выполнили все требования безопасности, но еще не знаем, разрешат ли нам открыться. Ждем вердикта Минздрава", - сказал он.

"Если будет ответ, мы можем работтаь хоть с завтрашнего дня. А если этой зимой работать не разрешат, думаю, "Лепкальниса" может и не остаться", – сказал Бельскус, напомнив, что прошлая зима была теплой.

"Нам за два месяца надо заработать на весь год. Летние санки ничего не дают. Минувшее лето было ужасным. Санки - больше развлечение для детей. Мы ждем ответ. А вообще, я не вижу причин для запрета", – сказал он, напомнив, что в этой сфере дистанцию соблюдают в силу естественных причин (по 10-11 м).

Бельскус сказал, что они готовы ввести и дополнительные меры безопасности.

"У нас на улице есть кассы самообслуживания, чтобы было меньше контакта, только 20% лыжников заходят внутрь и арендуют инвентарь. В этом отделении мы установили перегородки между работниками", – рассказал он.

Пресс-секретарь ВРИО главы Минздрава Лина Бушинскайте сказала Delfi:

"По действующему порядку, лыжные трассы относятся к сфере развлечений и отдыха. В карантин разрешается проведение спортивных мероприятий. В сферу эксплуатации спортивных оборудований входит деятельность спортивных арен и стадионов. В таких местах могут проходить спортивные состязания, подготовка спортсменов, индивидуальные тренировки с тренером".

Это значит, что предоставление таких услуг возможно только спортсменам, но не для развлечения и отдыха жителей.