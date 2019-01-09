В Сноу парке лыжного центре Лепкальнис собираются как профессионалы, так начинающие лыжники.

Быстрая реакция, упорство и адреналин в крови. В Вильнюсе, в Сноу парке оборудовано около 20 фигур для посетителей разных уровней, которые съезжаются со всей Литвы.

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