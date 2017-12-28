"Есть несколько традиционных рецептов, которыми я удивляю друзей, знакомых. В первую очередь, это маринованные боровики, это уже положено – и фамилия схожа, это фирменное блюдо нашей семьи. Также готовлю селедку под шубой, несколько раз готовила баранью ногу по рецепту Оливера, хорошо получилось. Но поскольку нога большая, три дня есть пришлось, поэтому решила больше не готовить, но пробовала", – сказала президент.

На вопрос ведущей Беаты Николсон, что готовят гостей президентского дворца, которые прибывают с официальными визитами, глава страны сказала, что в основном это литовские продукты, чтобы блюда представляли традиции нашей страны. Однако, по словам Дали Грибаускайте, самое главное – показать гостям внимание: "К примеру, во время председательства в ЕС к нам приезжали главы всех стран ЕС и я уже знала, кто из них, что предпочитает, кто не ест десерты, кому вместо фруктов лучше подать сыр. Важно искреннее внимание, (...) показать, что каждый важен".

Президент рассказала Беате, что находит время для своего хобби – у дома у нее есть огород: "Знаете, немало удается вырастить, есть и голубика, и клубника. В Риме я купила четыре горшка с клубникой – думала, она у меня в Литве замерзнет... Не замерзла. Растет себе и плодоносит с июня до заморозков, ягоды очень сладкие".