Сурплис возглавляет правительственную группу по информированию общества. Он сказал, что хотел провериться, поскольку болели члены его семьи.

"У меня не было симптомов, но я чувствую ответственность перед коллегами, поскольку члены моей семьи болели. Мы звонили по номеру 1808, к сожалению, никого из нас проверять не стали, вот я по возможности и спросил, может, могу провериться на работе, так и сделали", – сказал журналистам 14 апреля Сурплис.

"Я спросил коллег, может, есть такая возможность, ведь мы работаем каждый день и с теми, кто занимается исследованиями, и с ответственными лицами системы здравоохранения, вот я и поинтересовался такой возможностью", – сказал он.

Он сказал, что не помнит, когда он сдал анализы.

"Я сдал образец тогда, когда появилось достаточное количество реагентов, и когда не было большого количества проверяющихся", – сказал член команды премьера.

Сурплис не мог сказать, проверяли ли других членов команды премьер-министра, но принимавший участие в пресс-конференции советник Сквернялиса Йонас Кайрис сказал, что его не проверяли.

На прошлой неделе министр здравоохранения Аурелиюс Верига рекомендовал главам страны превентивно проверяться каждую неделю, перед этим были проверены члены правительства.