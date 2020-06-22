aA
В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе, Шальчининкай, Радвилишкисе и Клайпедском районе уровень заболеваемости коронавирусом (COVID-19) выше, чем в остальных муниципалитетах страны, поэтому на этой неделе – с 22 по 28 июня – жителей этих муниципалитетов будут проверять интенсивнее, указал Минздрав Литвы.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

Показатель заболеваемости во всей Литве - 3,6 случая на 100 000 жителей. Масштабы тестирования выше там, где за последние 14 дней показатель был выше среднего по Литве.

Такова ситуация в Ширвинтос (66,3), Вильнюсском районе (21), Йонаве (9,7), Вильнюсе (8,0), Шальчининкай (6,6), Радвилишкисе (5,7), Клайпедском районе (5,0).

Там с 22 по 28 июня профилактически проверят всех работников больниц, домов престарелых и хосписов.

Пациентов больниц и подопечных домов престарелых и хосписов будут проверять в избирательном порядке. За неделю проверят 5-10% пациентов.

Работников этих муниципалитетов, которые непосредственно контактируют с клиентами - провизоров, продавцов, будут проверять в избирательном порядке. Они должны будут регистрироваться по номеру 1808 и приезжать в мобильные пункты.

На прошлой неделе в Литве средний показатель уровня заболеваемости был превышен в 11 муниципалитетах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все

Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...

На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (9)

В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...

Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением (5)

Бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и...

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas

Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро (8)

Клайпедское управление Службы расследования...

Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу (7)

1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский...

|Maža didelių žinių kaina