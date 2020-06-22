Показатель заболеваемости во всей Литве - 3,6 случая на 100 000 жителей. Масштабы тестирования выше там, где за последние 14 дней показатель был выше среднего по Литве.
Такова ситуация в Ширвинтос (66,3), Вильнюсском районе (21), Йонаве (9,7), Вильнюсе (8,0), Шальчининкай (6,6), Радвилишкисе (5,7), Клайпедском районе (5,0).
Там с 22 по 28 июня профилактически проверят всех работников больниц, домов престарелых и хосписов.
Пациентов больниц и подопечных домов престарелых и хосписов будут проверять в избирательном порядке. За неделю проверят 5-10% пациентов.
Работников этих муниципалитетов, которые непосредственно контактируют с клиентами - провизоров, продавцов, будут проверять в избирательном порядке. Они должны будут регистрироваться по номеру 1808 и приезжать в мобильные пункты.
На прошлой неделе в Литве средний показатель уровня заболеваемости был превышен в 11 муниципалитетах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все
Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...
На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (9)
В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...
Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением (5)
Бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и...
Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро (8)
Клайпедское управление Службы расследования...
Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу (7)
1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский...