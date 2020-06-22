Показатель заболеваемости во всей Литве - 3,6 случая на 100 000 жителей. Масштабы тестирования выше там, где за последние 14 дней показатель был выше среднего по Литве.

Такова ситуация в Ширвинтос (66,3), Вильнюсском районе (21), Йонаве (9,7), Вильнюсе (8,0), Шальчининкай (6,6), Радвилишкисе (5,7), Клайпедском районе (5,0).

Там с 22 по 28 июня профилактически проверят всех работников больниц, домов престарелых и хосписов.

Пациентов больниц и подопечных домов престарелых и хосписов будут проверять в избирательном порядке. За неделю проверят 5-10% пациентов.

Работников этих муниципалитетов, которые непосредственно контактируют с клиентами - провизоров, продавцов, будут проверять в избирательном порядке. Они должны будут регистрироваться по номеру 1808 и приезжать в мобильные пункты.

На прошлой неделе в Литве средний показатель уровня заболеваемости был превышен в 11 муниципалитетах.