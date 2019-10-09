На конференции в Вильнюсе эксперты рассказали о преступниках и олигархах на службе Кремля

Анастасия Кириленко, с которой во время ее визита в Вильнюс удалось пообщаться ru.DELFI.lt, упоминает, что существует отчет швейцарской контрразведки за 2007 год, авторы которого задаются вопросом, зачем вообще требуется экономическое сотрудничество ОПГ (организованных преступных группировок – Ред.) и ФСБ. Предполагается, что в Латинской Америке российская СВР (Служба внешней разведки – Ред.) использует криминальные схемы для разведки. По мнению Анастасии, очевидно, что есть два пути – или человек сам в соответствующие структуры приходит с каким-то своим проектом, а потом оказывается, что такой человек имеет отношение к наркотрафику, или в ряде случае люди получают соответствующие задания...

В Аргентине, в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айрес (столице Аргентины - ред.) в 2018 году было обнаружено почти 400 килограммов наркотиков.

"У людей, который оказались замешанными в скандал с наркотиками в Аргентине, было достаточно денег, чтобы коррумпировать местных полицейских. Там были русские с аргентинскими паспортами. Был, например, план привезти аргентинских кадетов для участия в параде на 9 мая в России и в этом же самолете, которым полетят кадеты, переправить наркотики. Из материалов дела следует, что официально наркотики обнаружил чуть ли не сам посол, но на деле аргентинским правоохранительным органам пришлось сделать такой пируэт, чтобы получить информацию с российской стороны. Очевидно, что посол знал о контрабанде наркотиков, впоследствии его перевели в Мехико", – рассказывает Анастасия Кириленко ru.DELFI.lt о том, как проявляется сотрудничество людей из МИДа и ОПГ в Латинской Америке, во время конференции в Вильнюсе.

Более того, по словам Кириленко, журналисты одной из центральных колумбийских газет утверждают, что в расшифрованных телефонных переговорах контрабандистов наркотиков из посольства России в Буэнос-Айресе, как минимум, встречаются упоминания Уругвая.

“Думаю, что мы имеем дело с системой, правоохранительным органам удалось ухватиться за что-то небольшое“, – продолжает Анастасия Кириленко.

Шарунас Лекис, декан факультета Политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого и Виктория Русинайте, руководитель программы по Европейской безопасности Вильнюсского института политического анализа, во время своего выступления на конференции идентифицировали нарративы, которые по отношению к демократии и западным странам использует Россия. Прежде всего Кремль целится в системные нарративы, нарративы идентичности, политические нарративы – Запада. По мнению экспертов, одна из целей деятельности России на международной арене – это эрозия доверия граждан стран Балтии, в частности, и остальных западных стран в целом свои правительствам, законам. Кремль пытается, описывая прошлое, настоящее и будущее, создать свою версию реальности, более удобную для реализации своей политики.

Дмитрий Адамски, профессор факультета государственного управления, дипломатии и стратегии Лаудера в Междисциплинарном центре города Герцлия (Израиль), подчеркнул, что Россия активно создает структуры, занимающиеся информационной войной. Причем структуры настолько жизнеспособные, что они оказались в состоянии потеснить традиционные, силовые ведомства в борьбе за компетенции и ресурсы.

Профессор отметил, что лейтмотив Кремля – это войны нового поколения, так называемые информационные войны, комбинация психологических элементов и цифровых технологий. Москва при помощи информационной войны стремится потрясти основы реальности страны – жертвы. Конечная цель – частичная или в случае удачи полная делигитимация, разложение режима, находящегося у власти в той стране, которая стала жертвой российской информационной агрессии. Причем, по словам эксперта, страна-агрессор в информационном пространстве прежде всего стремится нейтрализовать способность государства-жертвы сопротивляться.

Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа, в своем выступлении во время конференции в Вильнюсе отметил, что Кремль активно выстраивает и затем использует бизнес-отношения как орудие в реализации своих международных политических целей. По словам аналитика, о том, что Москва стремится использовать партнеров по бизнесу, российских предпринимателей из стран Запада в продвижении своих целей, время от времени довольно открыто утверждают чиновники самого высокого ранга Российской Федерации.

Аналитик утверждает, что практически всегда, какими бы хорошими и благородными ни казались намерения партнеров из России, для бизнесменов с Запада это практически всегда означает падение в коррупцию. Более того, поскольку, по словам аналитика, силовые структуры российского государства настолько тесно слились в сотрудничестве с организованной преступностью, то, де-факто, общий бизнес с компаниями из России означает, что западный бизнес оказывается замешанным не только в коррупцию, но и в организованную преступность в особо крупных масштабах. Аналитик подчеркнул опасность, которая существует из-за того, что коррумпированные Россией предприниматели пытаются лоббировать выгодные Кремлю решения в западных странах.

“Бизнес с Россией никогда не бывает просто бизнесом, в конечном счете – это коррупция, клептократия, преступность”, – резюмировал Лауринавичюс.

В свою очередь, Натали Фогель из центра Европейских ценностей за политику безопасности рассказала о постоянных попытках влияния со стороны России в Европе на тех, кто или владеет русским языком и в той или иной мере находится в зоне русскоязычной культуры, или на славянские национальные меньшинства в европейских странах. В области интереса со стороны России, по словам госпожи Фогель, в западных странах находятся также бизнесмены или предприниматели, которые иногда чересчур увлекаются погоней за деньгами до такой степени, что забывают о национальных интересах своих стран.

Анастасия Кириленко, с которой мы продолжили беседу во время перерыва, утверждает, что ситуация, когда государственные и силовые ведомства в России Владимира Путина сотрудничают с организованной преступностью, – прямое продолжение того, что началось в ранние годы существования Советского Союза.

“Сотрудничество государства и организованной преступности началось в 30-ые годы прошлого века, когда начала складываться система ГУЛАГа, власти пошли на сотрудничество с уголовниками, чтобы в среде заключенных не возникло восстания. В 1980-ые годы была волна эмиграции в США, и есть серьезные подозрения, что некоторые эмигранты сотрудничали с российскими спецслужбами и одновременно ОПГ”, – рассказывает Кириленко о истоках взаимовыгодного сотрудничества СССР и ОПГ.

Анастасия Кириленко

Тем не менее, по ее словам, в советское время с ОПГ боролись намного более активно, чем в нынешнее время. Эксперт утверждает, что все олигархи, главари преступных группировок ценят и уважают Владимира Путина, президента России, как арбитра, посредника, который в состоянии улаживать их интересы и находить компромисс.

Как утверждает Анастасия Кириленко, хотя правоохранительные органы в странах Запада и отдают себе отчет в том, что преступные группировки в России сотрудничают с государственными структурами и представителями власти на самом высоком уровне у них связаны руки.

“Насколько я знаю, в 90-ые и 2000-ые годы правоохранительные органы западных стран пытались бороться с организованной преступностью из России, но из Кремля последовало политическое давление. С другой стороны, имеет место ловушка правового государства – требуются юридические доказательства вины, которые можно получить только при помощи правоохранительных ведомств из России. В свою очередь, последние такие доказательства, естественно, не спешат предоставлять. В итоге многое спускается на тормозах”, – резюмирует Кириленко.