Об этом сообщило российское агентство "Росбалт" со ссылкой на представителя организации Greenpeace в России Рашида Алимова.

По словам Р.Алимова инцидент с задержанием произошел на международной конференции с участием представителей из США, Литвы, Норвегии, общественники из российских регионов, представители Ленинградской АЭС, института Атомэнергопроект, ученые и т.д., когда в зале неожиданно появились представители правоохранительных органов с журналистами.

Свое появление представители миграционной полиции и Федеральной службы безопасности РФ объяснили наличием проблем с визой гражданина Литвы В.Кузнецова. Они прервали конференцию для проверки паспортов, после чего один человек - В.Кузнецов, был задержан.

"Организаторы ранее запрашивали для него гуманитарную визу, но российская сторона выдала ему туристическую", — приводит "Росбалт" слова Р.Алимова.

Позже Р.Алимов у себя в фейсбуке сообщил, что докладчик из Литвы отпущен, но оштрафован на 5000 рублей. Протокол, по его словам, будет оспорен в суде.

«Административный протокол будет оспорен в суде. Организатор говорит, что одинаковое письмо было направлено в посольства в Литве и в США, в письме был запрос на гуманитарную/бизнес визу и указана цель, участники из США получили бизнес визу, а участник из Литвы — туристическую (хотя сам участник конференции запрашивал гуманитарную). Конференция продолжается", — отметил Р.Алимов.

В полиции и Управлении федеральной службы безопасности России, сообщает петербургское издание fontanka.ru, от комментариев отказались.

В.Кузнецов - инженер – физик, бывший заместитель начальника реакторного цеха Игналинской, Ленинградской и Чернобыльской АЭС.