Автобус 156 R маршрута будет возить пассажиров с остановки "Аркикатедра" до Litexpo.

Бесплатные автобусы будут курсировать с 12 ч. 22 февраля до 16 ч. 25 февраля, расписание и маршрут можно уточнить на сайте - http://stops.lt/vilnius/#eventbus/156r/a-b/0405.

На 19-й книжной ярмарке, которая пройдет 22-25 февраля представят не только новые книги, но и проведут выставки, дискуссии, встречи с гостями из-за рубежа.

Литовский институт культуры приглашает на цикл дискуссий "Наше столетие". Издательство Homo Liber пригласило на выставку писателя Селью Ахаву (Финляндия).

Польский институт культуры пригласил на выставку не только Ежи Иллга, но и Михала Русинека, Веслава Мысливского. По приглашению издательства Vaga приедет легенда польского кинематографа, режиссер Кшиштоф Занусси.

Приедут в Литву и испанские писатели - Франциско Игнасио Дель Валле, Антонио Мануэль Карраско, Айван Велес.

19-я Вильнюсская книжная ярмарка пройдет в Litexpo 22-25 февраля. Особое внимание в этом году уделяется чтению, а посетителей ждут разные мероприятия, встречи, выставки. За 4 дня проведут больше 400 мероприятий.