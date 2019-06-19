Личность погибшего в 1965 году партизана подтвердил генетический анализ.
В результате поиска археологов были обнаружены останки еще пяти человек с огнестрельными ранениями.
А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.
Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.
Исследование организовал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, его осуществил археолог Вильнюсского университета Гинтаутас Велюс.
Результаты археологического исследования будут представлены на пресс-конференции в четверг.
На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.
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