Вильнюсская мэрия подписала соглашение с победителями конкурса – компаниями Litcon и Ekstra statyba, которые с понедельника начинают работу на кладбище.

По данным мэрии, на кладбище приведут в порядок 4 часовни, забор, 341 могил, которые находятся в аварийном состоянии, из них 141 внесены в реестр культурных ценностей.

Также приведут в порядок и дорожки к исторические могилам, лестницы, стабилизируют склоны горы, улучшат освещение, оборудуют видеокамеры.

За эти деньги обновят здание администрации, заборы. Все работы сделают до 2020 года.

Кладбище Расу – один из самых больших центров притяжения туристов в Вильнюсе, внесенный в каталоги всего мира. После того как это историческое место приведут в порядок, в Вильнюсе поток туристов увеличится. Конечно, они должны ходить по безопасным, освещенным дорожкам" - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Кладбище Расу было основано в 1801 году.