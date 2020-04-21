"На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса?

Скопировать ссылку "На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса?

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Одни страны ослабляют условия карантина, другие в ожидании пика заболеваемости. Как в странах Европы справляются с пандемией? Об этом в новом выпуске передачи "На карантине" мы поговорим со спецпосланником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европейскому региону Витянисом Андрюкайтисом.