В начале мая были опубликованы результаты ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House "Развитие демократии в странах переходного периода". Данный мониторинг постоянно проводится с 1995 года и главный вывод последних
наблюдений заключается в том, что за весь период никогда не было так мало демократий, как сейчас. При этом страны Балтии остаются островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе и входят в первую пятерку сопровождающего исследование рейтинга.
О самом этом исследовании и о том, как пандемия коронавируса сказывается на демократиях разных стран подробнее говорим сегодня с главой Вильнюсского офиса Freedom House Витисом Юрконисом.
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