aA
Страны Балтии в плане демократии остаются островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе. При этом с 1995 года никогда не было так мало демократий, как сейчас.

В начале мая были опубликованы результаты ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House "Развитие демократии в странах переходного периода". Данный мониторинг постоянно проводится с 1995 года и главный вывод последних
наблюдений заключается в том, что за весь период никогда не было так мало демократий, как сейчас. При этом страны Балтии остаются островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе и входят в первую пятерку сопровождающего исследование рейтинга.

О самом этом исследовании и о том, как пандемия коронавируса сказывается на демократиях разных стран подробнее говорим сегодня с главой Вильнюсского офиса Freedom House Витисом Юрконисом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Исследование: Литва по уровню демократии остается островком стабильности в Центральной Европе (68)

Литва и другие страны Балтии остаются настоящим...

"На карантине": советник президента Литвы и депутаты Молдовы, Грузии и Армении о пандемии и "Восточном партнерстве" (2)

Президент Литвы Гитанас Науседа в преддверии...

Новый выпуск "На карантине": американский размах и шведское спокойствие (1)

Сегодняшний выпуск " На карантине " - о двух странах,...

"На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса? (2)

Одни страны ослабляют условия карантина, другие в...

"На карантине" и на картине: изоляция - путь к искусству? (4)

"Изоизоляция" - это площадка в социальной сети FB, где...

Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и преподавателей Мэрия: больницы Москвы и "скорая" работают на пределе (17)

Число заболеваний коронавирусной пневмонией Covid-19 за...

"На карантине": обсуждаем с российским и израильским врачами борьбу с коронавирусом (14)

Очередной выпуск " На карантине " будет посвящен...

TOP новостей

Решение о продолжении или отзыве карантина может зависеть от двух факторов (1)

Тема карантина в Литве политизируется все больше –...

Премьер: по сравнению со Швецией, Литва выбрала сбалансированный вариант (56)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Глава Минздрава Литвы: пока не могу назвать ни срок, ни точные критерии отзыва карантина

Парламентская оппозиция требует от главы Минздрава...

Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы (45)

В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и...

Baltic states Vytis Jurkonis

"На карантине": почему в Центральной Европе стало меньше демократии, а Литва остается островком стабильности? (16)

Страны Балтии в плане демократии остаются островком...

|Maža didelių žinių kaina