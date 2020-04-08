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Очередной выпуск "На карантине" будет посвящен обсуждению медицинских аспектов коронавируса.

В передаче примут участие врач-эпидемиолог из Университета Тампере Антон Барчук и профессор, главный врач Ашкелонского округа Минздрава Наталья Биленко (Израиль).

Ведущий Дмитрий Семенов

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