Общее число умерших от коронавирусной инфекции во Франции возросло до 4032. 83% умерших – это люди в возрасте старше 70 лет.
В Нидерландах за последние 24 часа зарегистрировали 175 смертей от коронавируса. Это рекордное количество за сутки с начала эпидемии.
О том, как эти страны ведут борьбу с коронавирусом, какие там действуют условия карантина, говорим с проживающим во в Париже журналистом и режиссером Андреем Войтовичем и студентом Лейденского университета Авиком Асрориёном.
Ведущий программы - Дмитрий Семенов. Начало эфира - 16.15.
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