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Сегодняшний выпуск программы "На карантине" посвящен эпидемиологической ситуацию во Франции и Нидерландах.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции во Франции возросло до 4032. 83% умерших – это люди в возрасте старше 70 лет.

В Нидерландах за последние 24 часа зарегистрировали 175 смертей от коронавируса. Это рекордное количество за сутки с начала эпидемии.

О том, как эти страны ведут борьбу с коронавирусом, какие там действуют условия карантина, говорим с проживающим во в Париже журналистом и режиссером Андреем Войтовичем и студентом Лейденского университета Авиком Асрориёном.

Ведущий программы - Дмитрий Семенов. Начало эфира - 16.15.

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