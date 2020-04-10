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В новом выпуске передачи "На карантине" говорим о том, как провести время с интересом для себя и с пользой для общества в условиях карантина.

Участники передачи - командир стрелковой роты в Укмерге Линас Каваляускас и основатель группы «Изоизоляция» Катерина Брудная-Челядинова.

Ведущий - Дмитрий Семёнов

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