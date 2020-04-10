aA
В новом выпуске передачи "На карантине" говорим о том, как провести время с интересом для себя и с пользой для общества в условиях карантина.
Участники передачи - командир стрелковой роты в Укмерге Линас Каваляускас и основатель группы «Изоизоляция» Катерина Брудная-Челядинова.
Ведущий - Дмитрий Семёнов
TOP новостей
Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (34)
За время распространения коронавируса в Литве до 10...
После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (40)
Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...
Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса всего 22 жертвы (1)
10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Паланга закрывается раньше установленного времени
Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13...
LIVE / "На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?
В новом выпуске передачи " На карантине " говорим о том,...