Во вторник с 17 ч. около елки на Кафедральной площади по традиции соберется местная православная община и отметит Рождество. Собравшихся с праздником поздравит настоятель православной церкви Святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

"Этот праздник с каждым годом становится все популярнее. Это уникальная традиция нашего многонационального города, которая помогает сохранить национальные и культурные традиции русской общины Вильнюса, поощряет развитие искусства и культуры, формирует положительный имидж нашего гостеприимного и открытого города", – сказала инициатор и организатор праздника, который пройдет уже в 9 раз, председатель Славянского фонда милосердия Ольга Горшкова.

В программе концерта 2020 года будут участвовать, как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Ольги Петуниной, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своим выступлением порадуют зрителей русский фольклорный коллектив "Верея", руководитель Снежана Прокопович, студия танца "Фантазия", руководитель Инга Гуреева, танцевальная студия "Гелиос", руководитель Светлана Оганова и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб, а также заслуженный коллектив Республики Беларусь - фольклорная группа "Купалинка" Белорусской государственной филармонии, под руководством Е. Тельковой.

До 7 января (включительно) вильнюсцы и гости столицы еще могут прокатиться на рождественском поезде, посетить рождественский городок. А праздничный каток на Лукишкской площади ждет посетителей до 8 марта.