На границе въезжающим в Литву из Польши и Латвии предоставляется информация о коронавирусе

"Мы наблюдаем за ситуацией, начали применять дополнительные меры на границе с Латвией: вчера мы больше внимания обращали на границу Литвы и Польши, но когда сегодня появилась информация о том, что коронавирус уже появился в Эстонии, мы приняли решение применять дополнительные меры и на границе с Латвийской Республикой", – сказал BNS в четверг глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Он подчеркнул, что пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны не возобновлён, просто пограничники выборочно останавливают автомобили и информируют въезжающих, раздают флаеры.
"Мы не можем применять процедуры системной проверки на этих границах, поэтому пограничники обращают внимание на номера и, оценивая ситуацию на свое усмотрение, останавливают транспортные средства и просто информируют, получают информацию, откуда люди едут, и если подтверждается, что они едут из связанных с риском регионов, то предоставляют информацию о том, как этим людям следует себя вести, куда обращаться в случае наличия признаков (заболевания)", – сказал глава погранведомства.
Мониторинг на внешней границе Евросоюза (ЕС) в связи с вероятными рисками коронавируса осуществляет Национальный центр общественного здоровья. Несущие дежурство на границе Латвии и Польши пограничники не имеют возможностей оценивать состояние здоровья людей.
Они работают на главных въездах из этих стран. По словам Р. Любаеваса, эту работу выполняют обычные патрульные пограничники, они просто сконцентрированы у основных трасс.
Пограничники говорят, что они обеспечены средствами защиты – дезинфекантами, перчатками и медицинскими масками, однако если эту деятельность придется продолжать в течение более длительного времени, то будут просить выдать им респираторы.
"Если ситуация осложнится и затянется, то нам потребуются дополнительные средства защиты. Мы интересовались, на рынке их нет, так что мы планируем обратиться к главе Государственного оперативного центра экстремальных ситуаций и просить выделить нам из резерва дополнительные средства защиты. Мы говорим о респираторах", – сказал он.
"На первые дни нам должно хватить средств защиты", – сказал глава СОГГЛ.
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