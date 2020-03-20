"У нас нет очередей ни в Калвариёс, ни в Лаздияй. Немного уменьшаются очереди на границе с Беларусью. Третий день подряд", – сказал в пятницу утром BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.
По его словам, в Мядининкай выезда из Литвы ожидает около 260 фур.
"На границе с Беларусью эти очереди были всегда. Карантин и коронавирус их немного скорректировали – увеличили. Три дня назад было более 500 (фур), а вчера – около 300", – сказал он.
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