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На границе Литвы с Польшей в пятницу утром очередей нет, а на границе с Беларусью они стали короче.
Lenkijos pasienis
Lenkijos pasienis
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

"У нас нет очередей ни в Калвариёс, ни в Лаздияй. Немного уменьшаются очереди на границе с Беларусью. Третий день подряд", – сказал в пятницу утром BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

По его словам, в Мядининкай выезда из Литвы ожидает около 260 фур.

"На границе с Беларусью эти очереди были всегда. Карантин и коронавирус их немного скорректировали – увеличили. Три дня назад было более 500 (фур), а вчера – около 300", – сказал он.

ru.DELFI.lt
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