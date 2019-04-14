В этом году, как и в прошлом, приманки с вакциной разбрасывают с самолётов в буферной зоне - на территории пограничной зоны с Польшей и Беларусью, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы.

В зависимости от погодных условий, этот этап вакцинации планируется завершить в конце мая.

"Разбрасываемые приманки с вакциной соответствуют всем стандартам безопасности и не вредят здоровью ни людей, ни животных, однако жителям при обнаружении приманки не рекомендуется её трогать, поднимать итп. Внутри приманки есть острая мембрана с вакциной, которой по неосторожности можно пораниться", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, для домашних животных эти приманки не опасны, однако при передозировке возможны осложнения.

По мнению заведующей Отделом здоровья и благополучия животных Кристины Стаките, вакцинация диких животных в Литве систематически проводится с 2006 г., поэтому случаи бешенства почти не встречаются.

"Однако в соседних странах, например, в Беларуси, бешенство распространено среди и домашних, и диких животных, и риск, что в Литву такие заражённые животные прибудут из соседних стран, есть", – заявила она.

В прошлом году был зафиксирован случай, когда в Шальчининкайском районе неподалёку от границы с Беларусью была обнаружена заражённая бешенством мёртвая лиса.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, ежегодно от бешенства в мире умирает более 55000 человек, больше всего - в Азии и Африке. Последний летальный исход в Литве был зафиксирован в 2007 г., когда 42-летнего мужчину, путешествовавшего по Индии, укусила собака.

В прошлом году по подозрению на бешенство в Литве были взяты 428 проб, результаты всех анализов были отрицательными.