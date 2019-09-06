В связи с плановыми работами электриков в разные дни сентября с 10 до 14 ч. (по литовскому времени) будут действовать ограничения на разных КПП.
По данным Службы охраны госграницы (СОГГ) на КПП Кибартай-Чернышевское движение будет остановлено 9 сентября с 10 до 14 ч.
В то же время движение будет остановлено 12 сентября на КПП Рамонишкяй-Пограничный.
13 сентября ограничение будет действовать на КПП Панямуне–Советск, а 18 сентября – Нида–Морское.
В Калининградской области подобные технические работы по проверке электросетей проводят ежегодно.
СОГГ рекомендует жителям Литвы, которые отправляются в Калининградскую область, учитывать эту информацию и в случае необходимости выбирать иной маршрут.
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