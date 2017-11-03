Этот технологический грунт временно оставят там, где он сейчас находится, как защитный барьер/опора, на случай повторных оползней или смывов. У подножия склона ниже оползня территория огорожена, поэтому для окружающих не представляет никакой опасности, сказано в пресс-релизе Национального музея.

Этот оползень поверхностный, сошел лишь нанесенный технологический грунт, а основные слои горы не повреждены, поэтому нет никакой угрозы для посетителей горы.