3 ноября на стыке южного и западного склона, вероятно, в месте прорыва подземных вод, на горе Гедиминаса зафиксировали еще один оползень с участием технологического грунта 25 м3 с дерном. Во время визуального осмотра склонов на этом месте деформаций грунта не наблюдалось.
Lietuvos Nacionalinio muziejaus nuotr.
© Muziejaus nuotr.

Этот технологический грунт временно оставят там, где он сейчас находится, как защитный барьер/опора, на случай повторных оползней или смывов. У подножия склона ниже оползня территория огорожена, поэтому для окружающих не представляет никакой опасности, сказано в пресс-релизе Национального музея.

Этот оползень поверхностный, сошел лишь нанесенный технологический грунт, а основные слои горы не повреждены, поэтому нет никакой угрозы для посетителей горы.

Lietuvos Nacionalinio muziejaus nuotr.
Lietuvos Nacionalinio muziejaus nuotr.
© Muziejaus nuotr.
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