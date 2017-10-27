На этот раз оползень зафиксирован на юго-западном склоне горы Гедиминаса. Эту информацию подтвердил и Литовский национальный музей. В пресс-релизе музея сказано, что съехало около 15 куб. м поверхностного грунта. Глубинные слои не повреждены.

Возможные признаки оползня были зафиксированы утром, поэтому было решено предпринять превентивные работы по планированию грунта, он был распределен. Поскольку грунт был насыщен водой, было решено уложить дренажную трубу.

Во время совещания штаб по координированию спасательных работ распорядился до 12 ч. 28 октября вывезти сползший грунт, а на месте оползня провести превентивные работы. После стабилизации деформированной площади продолжат работы по укладке дренажа.

Вся ситуация не представляет никакой опасности для посетителей горы. Предприняты все превентивные меры по обеспечению безопасности посетителей: закрыта основная тропа, огорожен тротуар в юго-восточной части и оборудованы защитные ограждения вокруг Дворца правителей.

Хочется обратить внимание на то, что сама гора как геологическая структура стабильна и непоколебима, а поверхностные оползни образуются за счет технологического грунта, который насыпали 12 лет назад. Этот наносной грунт восприимчив к влаге, легко намокает и начинает сползать.

Напомним, что ведутся работы по укреплению северо-западного склона.