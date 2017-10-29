По словам читателя, больше всего этих грибов растет на северном склоне горы.

Ботаник Йонас Каспаравичюс сказал, что, судя по фотографиям, скорее всего, это опята.

"Их обычно называют обыкновенными опятами, но на самом деле есть целый комплекс этих грибов, которые даже специалисты не могу отличить по внешнему виду. Причины произрастания могут быть разными.

Возможно, сложились подходящие условия, и вот результат. Может быть, грибница почувствовала, что питательные вещества заканчиваются и у нее появилась последняя возможность распространить свои споры перед исчезновением", – сказал он.

"Они питаются, скорее всего, разлагающимися корнями деревьев, которые здесь росли, пнями и ветками, возможно другой древесиной, которая есть в земле. Поскольку количество таких питательных веществ ограничено, грибница вскоре исчезнет, и грибы больше не будут расти. Когда это произойдет, сложно сказать", – заметил специалист.

"То, что на склоне растут опята - может, и не имеет только отрицательного влияния. По крайней мере в короткий период времени. Да, со временем опенок или другие микроорганизмы "съедят" оставшиеся корни деревьев, но это не молниеносный процесс. Правда, он протекает уже не один год. Может с момента вырубки деревьев, может дольше, поскольку условия для роста деревьев там не было очень хорошими, деревья были ослаблены, а опята такие "любят", – сказал ботаник.