29 октября, утром, у основания восточного склона горы Гедиминаса после дождя, который шел всю ночь, образовался новый оползень. Грунт сполз до специально установленной опоры.
Напомним, что по-прежнему за горой Гедиминаса ведется круглосуточное наблюдение при помощи специальных систем и визуального осмотра, а подрядчик должен немедленно реагировать на любые изменения грунта и устранять из последствия.
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