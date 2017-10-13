Об этом сообщили представители Литовского национального музея. По их словам, с учетом погодных условий на горе ведутся постоянные физические и визуальные осмотры. Внедрена система наблюдения за склонами.

"Постоянное наблюдение и готовность реагировать позволили немедленно стабилизировать ситуацию и пресечь дальнейшие деструктивные процессы", – сказано в пресс-релизе.

Оказывается, в среду процесс формирования оползня удалось остановить. Сползший грунт вместе с корнями деревьев удалили и увезли.

"В четверг поверхностный оползень стабилизировали, опасный грунт сняли и распределили по общему массиву, разровняли на месте", – сказано в сообщении.

Из-за дождливой погоды повторение подобных инцидентов вполне возможно.

"Поэтому после ликвидации формирующегося оползня, продолжают следить за ситуацией. Беспокойство вызывает проседание грунта на восточном склоне, около основной тропы, и образовавшиеся разрывы грунта. Сейчас ведутся работы по стабилизации поверхности", – сообщают работники музея.

На северо-западном склоне работы ведутся круглосуточно, поэтому подрядчик может в любое время суток реагировать на опасные ситуации.

До наступления зимы планируют осуществить комплекс мер по укреплению склонов. Такие работы необходимы для поддержания стабильного состояния склонов.