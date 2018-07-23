На горе Алексотас в Каунасе обнаружены оползни

"На склоне этой горы есть немало источников. В нижней части были обнаружены небольшие оползни, поэтому склон укрепляют. По проекту на склоне появятся дренажные системы, которые будут направлять воду вниз", – уточнили представители Каунасской мэрии.

Подрядчик обратился к гидрологам университета им. Александраса Стульгинскиса, чтобы они оценили ситуацию. Склон горы хотят защитить от воздействия дождевой и родниковой воды. Только после того как внизу появится дренажная система, и укрепят склон, займутся приведением горы в порядок. Вместо бабочки из цветов на склоне появится разноцветная литовская лента из низкорослых многолетних кустов. Появится освещение, которое будет подчеркивать орнамент в темное время суток.