Согласно подсчетам, с магистрали A1 убрали как минимум четыре радара.
"Да, их число снизилось. Нижеперечисленные стационарные ПКС были переставлены в аварийные места", – сказал DELFI представитель ЛДАД Эвалдас Тамарюнас.
Выяснилось, что недавно с магистрали убрали следующие радары:
A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 62,10 км
A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 161,235 км
A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 181,602 км
A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 290,908 км.
Кстати, вскоре количество радаров на магистрали A1 уменьшится еще больше.
"В ближайшее время уберут и радар на 19,40 км дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда", – сказал Тамарюнас.
Пока не уточняется, куда перенесли стационарные ПКС.
На дорогах Литвы государственного значения в общей сложности стоят 139 стационарных ПКС. Еще 11 ПКС - мобильные. В это число не входят ПКС, установленные в городе.
В Вильнюсе на данный момент действует 12 стационарных ПКС, их постоянно переставляют в 36 местах.
В Клайпеде действуют 5 радаров. В числе крупных городов по числу радаров Каунас на последнем месте, на весь город там насчитывается один радар. Власти Каунаса обещали в прошлом году увеличить их число до 10, но пока эти планы остаются только на бумаге.
Всего на территории Литвы действует 175 стационарных ПКС.
Литва в преддверии самой холодной ночи этого года (1)
В Литве серьезно похолодало. Синоптик Эдита Гечайте...
Получено больше 200 000 заявок на получение "детских" денег
По данным Соцмина в январе-феврале мэрии Литвы...
В Индексе восприятия коррупции Литва осталась на прежней позиции (2)
В ежегодном Индексе восприятия коррупции Литва...
На рабочем месте работник столкнулся с настоящим адом (9)
Подозрительный порядок выплаты зарплаты, материальная...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (9)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
TOP новостей
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (9)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (3)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...
Банк сосчитал, сколько денег жители Литвы тратят на автомобили (2)
В прошлом году жители Литвы выделяли больше средств на...
Получено больше 200 000 заявок на получение "детских" денег
По данным Соцмина в январе-феврале мэрии Литвы...
На рабочем месте работник столкнулся с настоящим адом (9)
Подозрительный порядок выплаты зарплаты, материальная...