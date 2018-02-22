Согласно подсчетам, с магистрали A1 убрали как минимум четыре радара.

"Да, их число снизилось. Нижеперечисленные стационарные ПКС были переставлены в аварийные места", – сказал DELFI представитель ЛДАД Эвалдас Тамарюнас.

Выяснилось, что недавно с магистрали убрали следующие радары:

A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 62,10 км

A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 161,235 км

A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 181,602 км

A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 290,908 км.

Кстати, вскоре количество радаров на магистрали A1 уменьшится еще больше.

"В ближайшее время уберут и радар на 19,40 км дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда", – сказал Тамарюнас.

Пока не уточняется, куда перенесли стационарные ПКС.

На дорогах Литвы государственного значения в общей сложности стоят 139 стационарных ПКС. Еще 11 ПКС - мобильные. В это число не входят ПКС, установленные в городе.

В Вильнюсе на данный момент действует 12 стационарных ПКС, их постоянно переставляют в 36 местах.

В Клайпеде действуют 5 радаров. В числе крупных городов по числу радаров Каунас на последнем месте, на весь город там насчитывается один радар. Власти Каунаса обещали в прошлом году увеличить их число до 10, но пока эти планы остаются только на бумаге.

Всего на территории Литвы действует 175 стационарных ПКС.