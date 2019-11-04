9-10 ноября 2019 года в Вильнюсе в восьмой раз соберется Форум свободной России, в последние годы превратившийся в одно из знаковых событий российской оппозиционной жизни.
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

В работе Форума примут участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс им другие.

Статьи по теме:
Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу  (62)
"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси  (415)

Заявки на участие в мероприятии прислали более 450 человек, сообщают организаторы. География Форума расширяется — ожидаются участники из 28 стран мира, при этом, продолжает расти число гражданских активистов из российских регионов.

В центре обсуждения вопросов внутренней политики России окажутся социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам". Отдельное внимание на Форуме будет уделено новым формам гражданской и политической активности в российских регионах, а продолжение процесса фашизации в России найдет отражение в секциях "Репрессивные практики путинской диктатуры" и "Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий".

Возможные варианты политической трансформации России будут обсуждаться в рамках дискуссий "Перспективы российской государственности" и "Демократический транзит в России", а региональные активисты проведут круглый стол по теме "Нужен ли России новый Федеративный договор?".

Будет затронута на 8-м Форуме свободной России и международная проблематика, в частности, продолжающееся использование Кремлем технологий "гибридной агрессии" и наметившееся возвращение путинской России в международные организации.

Актуальные для России проблемы десоветизации и люстрации будут рассмотрены в рамках обсуждения 30-летнего юбилея крушения коммунистических режимов-сателлитов в странах Восточной Европы. Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате — участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Статьи по теме:

Форум свободной России в Тракай: "Список Путина": голосование за включение новых фигурантов (276)

9 июня в литовском Тракай в ходе 7-ого Форума свободной...

Форум свободной России в Тракай: информационный терроризм путинского телевизора и его жертвы (58)

8 - 9 июня в литовском Тракай проходит 7-й Форум...

На Форуме свободной России в Тракай: будущее России, русофобия vs русофилия, "Список Путина" (79)

8-9 июня в Литве пройдет 7-й Форум свободной России . В...

Общество

Нынешний генкомиссар Литвы намерен занять теплое местечко в Великобритании

Нынешний генкомиссар Литвы Линас Пярнавас сказал,...

Полицейские: раненая в Алитусе женщина еще успела позвонить по номеру 112

В полицейских сводках сообщалось, что 1 ноября поздно...

Литовская полиция пополняет автопарк автомобилями без опознавательных знаков (1)

Сотрудники Литовской дорожной полиции сообщают, что в...

На Форуме свободной России в Вильнюсе выступит Олег Сенцов (14)

9-10 ноября 2019 года в Вильнюсе в восьмой раз соберется...

Площадка для съёмок: что происходит с бывшей тюрьмой Лукишкес? (1)

Бывшая тюрьма Лукишкес в столице Литвы становится...

TOP новостей

В нищете живут сотни тысяч жителей Литвы: положение некоторых продолжает ухудшаться (125)

312 000 – столько жителей Литвы в 2018 году жило в нищете....

Rusų kariai Kryme

"На стратегии отвечайте стратегиями": чешский эксперт объясняет, в чем опасность Москвы и Пекина для стран Балтии (68)

Путин близко, но воевать с НАТО побоится. Китай –...

Литовская полиция пополняет автопарк автомобилями без опознавательных знаков (1)

Сотрудники Литовской дорожной полиции сообщают, что в...

Повышение зарплат водителей не подорвет финансы перевозчиков: они готовятся к катаклизмам (12)

По оценке экономиста Центробанка Литвы Дарюса...

Епископ о священнике из списка самых состоятельных чиновников Литвы: если он хочет быть бизнесменом, зачем ему сан? (8)

В списке самых богатых государственных служащих и...