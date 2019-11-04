В работе Форума примут участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс им другие.
Заявки на участие в мероприятии прислали более 450 человек, сообщают организаторы. География Форума расширяется — ожидаются участники из 28 стран мира, при этом, продолжает расти число гражданских активистов из российских регионов.
В центре обсуждения вопросов внутренней политики России окажутся социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам". Отдельное внимание на Форуме будет уделено новым формам гражданской и политической активности в российских регионах, а продолжение процесса фашизации в России найдет отражение в секциях "Репрессивные практики путинской диктатуры" и "Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий".
Возможные варианты политической трансформации России будут обсуждаться в рамках дискуссий "Перспективы российской государственности" и "Демократический транзит в России", а региональные активисты проведут круглый стол по теме "Нужен ли России новый Федеративный договор?".
Будет затронута на 8-м Форуме свободной России и международная проблематика, в частности, продолжающееся использование Кремлем технологий "гибридной агрессии" и наметившееся возвращение путинской России в международные организации.
Актуальные для России проблемы десоветизации и люстрации будут рассмотрены в рамках обсуждения 30-летнего юбилея крушения коммунистических режимов-сателлитов в странах Восточной Европы. Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате — участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.
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