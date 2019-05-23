На Форуме свободной России в Тракай: будущее России, русофобия vs русофилия, "Список Путина"

На протяжении 2-х дней гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры, журналисты и представители культурной среды будут обсуждать политическую ситуацию в России, стоящие перед российским обществом вызовы, проблемы международной безопасности, а также будущее российско-украинских и российско-белорусских отношений.

Основными темами предстоящего Форума станут:

Изменение общественных настроений в России.

Будущее российско-украинских отношений после президентских выборов в Украине.

Новые формы гражданского активизма и протеста в России.

Обострение российско-белорусских отношений.

Проблемы и перспективы российских регионов.

Актуальное состояние правового дискурса в России.

Власть и общество в России: границы допустимого сотрудничества с правящим режимом.

Возможные сценарии будущего России.

На 7-ом Форуме свободной России появится новый формат дискуссии - прямые дебаты представителей разных идеологических направлений российской оппозиции. Темами дебатов предстоящего форума станут: “Русофобия VS Русофилия: Проблемы отношения к патриотизму в условиях жесткого противостояния с режимом” и “Будущее России: единство или распад”.

Отдельное внимание на Форуме будет уделено обсуждению и работе над "Списком Путина" - списком лиц, ответственных за нарушения прав человека в России, войну, пропаганду ненависти и коррупцию. В рамках работы санкционной группы Форума свободной России состоится обсуждение новых кандидатур на включение в “Список Путина” с последующим голосованием на Форуме.

Спикерами 7-го Форума свободной России выступят как российские, так и международные политики и эксперты: Гарри Каспаров, Константин Эггерт, Артемий Троицкий, Михаил Светов, Евгения Чирикова, Александр Морозов, Леонид Невзлин, Андрей Илларионов, Евгений Киселев, Илья Пономарев, Марат Гельман, Максим Трудолюбов, Игорь Чубайс, Марк Фейгин, Джэйсон Смарт (США), Тарас Березовец (Украина), Сергей Гайдай (Украина), Андрей Санников (Беларусь), и др.

Участие в Форуме примет более 400 человек, представляющих 20 стран. 7-й Форум свободной России станет рекордным по числу участников из России: большинство заявок поступили от гражданских активистов, представляющих 54 российских региона. В работе Форума примут участие представители различных оппозиционных организаций – ПАРНАС, “Партия 5 декабря”, “Яблоко”, “Солидарности”, штабов Алексея Навального, “Партии перемен” Дмитрия Гудкова, “Открытой России” Михаила Ходорковского и др.

Помимо традиционных дискуссионных панелей, планируется проведение вечерней культурной программы, в рамках которой состоятся выступления поэтов Всеволода Емелина и Александра Кабанова, показ двух документальных фильмов: “Pussy против Путина”, “Putin versus Pussy” (режиссеры Т. Круговых и В. Богатов).