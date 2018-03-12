Сразу после объявления результатов конкурса, Ева ответила на вопросы журналистов. Первый вопрос был таким - было ли обдумано появление на сцене ее супруга?
- Идея родилась в последнюю минуту, – ответила режиссер выступления.
Правда, она заметила, что супруга Евы на большой сцене в Лиссабоне не будет.
- Изменится ли выступление?
- Не перестарайтесь с идеями, люди выбрали то, что им нравится, - опередил исполнительницу продюсер Лаурас Лучюнас.
В финале Ева вышла на сцену в туфлях, а в полуфинале была босой.
- Я обещала Аудрюсу Грижадасу (глава литовской делегации на "Евровидении" - DELFI), он просил, чтобы я обулась, – рассказала Ева.
DELFI напоминает, что в этом году участника "Евровидения" выбирали из 6 участников - это Засимаускайте, The Roop, Паула, Юргис Брузга, Кортина Юодзявичюте и Моника Мария.
Победителя национального отбора выбрали специальная оценочная комиссия и зрители.
Представительница Литвы на "Евровидении" в португальской столице выступит в первом полуфинале 8 мая. В нем Литва будет соревноваться за выход в финал с 18 другими странами. Большой финал состоится 12 мая.
Литовская версия песни:
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