

Сразу после объявления результатов конкурса, Ева ответила на вопросы журналистов. Первый вопрос был таким - было ли обдумано появление на сцене ее супруга?

- Идея родилась в последнюю минуту, – ответила режиссер выступления.

Правда, она заметила, что супруга Евы на большой сцене в Лиссабоне не будет.

- Изменится ли выступление?

- Не перестарайтесь с идеями, люди выбрали то, что им нравится, - опередил исполнительницу продюсер Лаурас Лучюнас.

В финале Ева вышла на сцену в туфлях, а в полуфинале была босой.

- Я обещала Аудрюсу Грижадасу (глава литовской делегации на "Евровидении" - DELFI), он просил, чтобы я обулась, – рассказала Ева.

DELFI напоминает, что в этом году участника "Евровидения" выбирали из 6 участников - это Засимаускайте, The Roop, Паула, Юргис Брузга, Кортина Юодзявичюте и Моника Мария.

Победителя национального отбора выбрали специальная оценочная комиссия и зрители.

Представительница Литвы на "Евровидении" в португальской столице выступит в первом полуфинале 8 мая. В нем Литва будет соревноваться за выход в финал с 18 другими странами. Большой финал состоится 12 мая.





Литовская версия песни: