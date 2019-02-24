"Я не осмеливался и мечтать, что останусь в истории как человек, который будет представлять Литву на "Евровидении". Благодарю людей, которые поверили в меня", – начал свою пресс-конференцию победитель.
Он был удивлен, но не скрывал уверенности в себе. "Я уже отправляюсь на сцену "Евровидения", пересмотрим все с моей командой, воспользуемся помощью зарубежных специалистов", – сказал исполнитель.
Рамунас Зилнис задал ему провокационный вопрос о внимании со стороны девушек. Клайпедчанина уже окрестили красавчиком. Он скромно поблагодарил девушек за смс-сообщения и внимание. "Я не привык к такому количеству сообщений, не буду скрывать, для меня это необычно. Наверное, этого внимания будет все больше", – сказал он.
"Внутри я готовил песню победителя, но вслух об этом не говорил даже себе, правда, я знал, что моя цель - выступить как можно лучше", - сказал исполнитель.
Сейчас, когда первый этап преодолен, он планирует пересмотреть свое выступление и совершенствовать его, подготовить выступление для "Евровидения" в Израиле.
"Возможно, выступление несовершенно, но у меня была цель, я пересмотрел детали. Сейчас готовлюсь к Израилю", – сказал он.
Из Клайпеды поздравить сына приехала его мама Светлана. Она сказала, что всегда верила в победу любимого сына.
"Поздравляю тебя, сын, я рада твоей победе. Ты своей победой доказал, что ничего невозможного нет. Когда ты учился в 10-м классе, сказал, что будешь петь на большой сцене... твоя мечта сбылась. Я рада, что вырастила такого сына, люблю тебя", – сказала мать исполнителя.
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