В пресс-релизе Дорожной полиции сказано, что участвовать в создании безопасного окружения может каждый участник движения, который уважительно ведет себя по отношению к другим.
"Соблюдение установленного порядка должно стать положительной привычкой и достойным подражания примером, а не поводом к размышлению", – акцентирует полиция.
Дорожная полиция приглашает всех желающих участвовать в кампании.
Для этого надо:
Самому быть примерным участником движения, который уважает не только себя, но и других участников движения.
Активно сообщать полиции о нарушениях ПДД, отличающихся наглым поведением, которое представляет опасность для других участников движения.
Предоставлять "горячую" информацию (о возможно нетрезвых водителях, случаях опасного или хулиганского вождения, лицах без прав за рулем) по номеру 112.
Делать предложения в связи с улучшением ситуации с безопасностью на дорогах Литвы.
Активно пользоваться телефоном информации 8 700 60 000, присылать запросы по эл. почте info@policija.lt.
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