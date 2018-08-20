На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени убитого в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова.
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Официальная церемония намечена на пятницу. В ней примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, российские оппозиционеры, планирует прибыть дочь Б. Немцова Жанна, сообщил BNS пресс-секретарь вильнюсского мэра Александр Зубряков.

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Р. Шимашюс отметил, что ценит борьбу Б. Немцова, Анны Политковской и других убитых российских демократов и журналистов против режима Владимира Путина, а также подчеркнул, что память о них стоит того, чтобы быть увековеченной "в Вильнюсе, в самом дальнем бастионе свободы на востоке Европы".

"Открывающейся на этой неделе сквер им. Б. Немцова является знаком уважения для всех российских демократов, и полмиллиона жителей Москвы, которые 13 января 1991 года вышли на улицы поддержать Литву", - отметил в интервью BNS столичный мэр.

Вильнюс должен стать вторым городом, который увековечит память об убитом российском оппозиционере - в конце февраля в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван им. Б. Немцова.

В мае решением совета Вильнюсского самоуправления сквер возле посольства России в микрорайоне Жверинас был назван в честь Б. Немцова.

Это вызвало острую критику посольства РФ - посол этой страны в Литве Александр Удальцов заявил, что мэр Вильнюса "не смог не собезьянничать" вслед за Вашингтоном.

Активный российский оппозиционер Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.

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