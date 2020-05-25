К новому сезону компания Grinda начала готовиться в прошлом году: убрали кусты, обрезали деревья, увезли опавшие листья, обновили инвентарь.

Работы продолжаются и сейчас. Пляж появится на озере Гилужис, а в Валакампяй готовят к открытию нудистский пляж. До этого действовал лишь один нудисткий пляж - рядом с Тракай, на озере Акмяна.

Официально пляжи откроются 1 июня.