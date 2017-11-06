В понедельник в Вильнюсе и Каунасе утром 5, днем до 10 градусов тепла, после обеда усилится облачность. В Шяуляй утром 3–4, днем 9 градусов выше нуля. На взморье ночью ясно, днем небольшой дождь, до 10 градусов тепла.
Во вторник во многих районах будет облачно, местами небольшой дождь. В Вильнюсе облачно, кратковременный дождь. Ночью будет 7, днем около 9 градусов тепла. В Каунасе в первой половине дня ожидаются прояснения, температура 5 градусов тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй пасмурно. Ночью 4, днем 6 градусов тепла. На взморье без осадков, облачно, 6–7 градусов тепла.
В среду особых перемен не ожидается. Ночью местами возможны небольшие заморозки. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, вечером возможны небольшие прояснения. Температура 6–8 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня небольшой дождь, 3 градуса тепла. Дне воздух прогреется до 7 градусов. На взморье небольшой дождь, около 6 градусов тепла. Днем облака рассеются, будет 9 градусов выше нуля.
В четверг ночью небольшая облачность, заморозки. Днем будет облачно, кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидаются прояснения, 1–2 laiградуса тепла. Днем будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до 7 градусов. В Шяуляй ночью около нуля. Днем дождь, температура до 6 градусов. На взморье ночью будет ясно, температура 3 градуса тепла. Днем небольшой дождь, 7–8 градусов тепла.
В пятницу ожидаются сильные осадки, будет немного теплее. В Вильнюсе и Каунасе дождь, температура 6–8 градусов. В Шяуляй также будет дождливо, ожидается 6–7 градусов выше нуля. На взморье небольшой дождь, ночью 7, днем около 9 градусов тепла.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет облачно с прояснениями. Во многих районах обещают небольшие дожди, более обильные осадки ожидаются на западе. Будет немного прохладнее, чем в пятницу.
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