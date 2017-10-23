О погоде LRT рассказала синоптик Маргарита Киркляускайте.

По словам синоптика, в понедельник осадки маловероятны, но ожидается сильный ветер - 8–13 м/с. Температура поднимется до 3–8 градусов, в Жемайтии – 3–4 градуса.

Во вторник без осадков. Ночью в большинстве районов будет 0-3 градуса мороза, на юго-востоке 1–3 градуса тепла. Днем вероятность дождя невелика, в первой половине дня - прояснения. Температура 3–8 градусов тепла.

В среду утром начнутся осадки. Порывистый ветер - до 15–20 м/с. Ночью температура снизится до 1–2 градусов мороза, на взморье 4–6 градусов тепла. Днем возможен мокрый снег. Будет 2–4 градуса. На взморье теплее – 7–8 градусов. В западных районах дождь, в северо-восточных и восточных - мокрый снег.

В четверг осадков будет меньше, в основном ожидается дождь. Ветер успокоится. Ночью температура будет положительной, днем 10 градусов тепла.

В пятницу ожидаются проясняния, температура 5–10 градусов тепла.