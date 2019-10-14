В понедельник в Литве будет тепло. Сильный юго-западный ветер развеет облака. Сильных осадков не ожидается. Температура днем составит 17–20 градусов.

Во вторник будет немного прохладнее. Ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие дожди. Ночью прогнозируют туман. Днем усилится юго-восточный ветер. Температура ночью 5-10 градусов, днем 12–14 градусов на севере и 15-17 градусов на юге.

В среду южный ветер вернет тепло. Ночью ожидается переменная облачность, без особых осадков. Температура ночью 8–13, днем 15–20 градусов тепла.

В четверг снова будет облачно. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди. Ночью и утром местами возможны туманы. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Воздух ночью прогреется до 8-13 днем до 13–16, на юго-востоке до 17-18 градусов тепла.

В пятницу ночью прогнозируют осадки, днем облака рассеются, только местами, в основном на востоке пройдут дожди. Ветер ночью будет слабым, днем усилится. Ночью ожидается 8–13, днем 13–17 градусов тепла.

В выходные будет тепло, время от времени ожидаются осадки.